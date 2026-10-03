Özbek: 'erken müdahale olsaydı bugün yaşanan kaos olmazdı'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün 121. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamalarda Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile federasyona yönelik eleştirilerini yineledi. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının anıldığı program öncesi Feriköy'deki mezarlık ziyaretinde hem kulübün kurucusu Ali Sami Yen hem de aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba anıldı.

kuruluş yıl dönümü ve ziyaretler:

Özbek, yapılan ziyaretlerin ardından basın mensuplarına hitaben ‘‘Galatasaray’ı bugünlere getiren büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum’’ dedi. Ziyarete Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

lig hedefleri ve güncel tablo:

Başkan, ligde bu sezonun kolay geçmeyeceğini vurgulayarak kulübün hedeflerini şöyle özetledi: "Bu seneki ligin Galatasaray Spor Kulübü için önemi çok büyük. 5. art arda şampiyonluğumuzu almak istiyoruz, 27. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Avrupa’da da hedeflerimiz büyük." Özbek, lig maçlarının milli aranın ardından başlayacağını, Cuma günü Kasımpaşa ile maç oynanacağını ve ardından Barcelona karşılaşmasının bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca milli takımın aldığı olumsuz sonuçların üzüntü yarattığını ve federasyonun nasıl bir tavır alacağını beklediklerini belirtti.

mhk krizi ve federasyona çağrı:

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklu yargılanmasına ilişkin soruya Özbek, kulüp olarak MHK hakkında daha önce defalarca görüşlerini dillendirdiklerini söyleyerek yanıt verdi: "MHK ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü olarak ben, diğer üyeler arkadaşlarımız, kulüp açıklamalarında her zaman görüşümüzü belli ettik. Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk."

Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zamanında aksiyon alıp, bu değişiklik yapılsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. 1 hafta sonra ligler başlayacak, ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik ama hiç kimsenin umruna gelmemiş."

Başkan, federasyonun sessiz kalmasının kaosu büyüttüğünü vurgulayarak "Bir an evvel çıkıp ne yapacaklarını söylemeleri lazım. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor. Savcılıkta verilen ifadeler ortaya döküldü. Herkes ne olup ne bittiğini görüyor" dedi.

Maçların ertelenmesi konusunun federasyonun kararı olduğunu ifade eden Özbek, "Sessizlik hayra alamet değil. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında görüşlerini her zaman söylediklerini belirterek, "Zamanında aksiyon alıp, bu değişiklik yapılsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. 1 hafta sonra ligeler başlayacak, ortada MHK diye bir şey yok" dedi.