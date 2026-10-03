Avusor yaylası erken karla beyaza büründü

Avusor Yaylası'nda kış habercisi kar yağışı:

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası, son gelen yağışlarla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yaz ve sonbahar aylarında yoğun ziyaretçi çeken yayla, karın etkisini hissettirmesiyle kış mevsimine geçtiğinin sinyallerini verdi.

Doğal dokusu ve manzarasıyla bilinen Avusor Yaylası'nda, kar yağışı yayla yaşamını ve sezon planlarını doğrudan etkiledi. Yağış, bölgedeki göç sezonunun sonuna gelindiğini işaret etti.

İşletmecilerin kararı ve sezon kapanışı:

Yaylada işletmecilik yapan Muhammet Kesici, kar yağışının etkili olması nedeniyle faaliyetlere ara verdiklerini açıkladı. Kesici, "Kar yağışı etkili oldu. Sezonu kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte yayladaki konaklama ve hizmetler geçici olarak dururken, ziyaretçi hareketliliği de azaldı. Yerel işletmeciler, hava koşullarına bağlı olarak gelecek planlarını gözden geçiriyor.

Doğa ve ziyaretçi etkileri:

Erken gelen kar, bölgenin peyzajını değiştirdi; doğal güzellikler karla kaplanarak kış atmosferine büründü. Yaz ve sonbaharda rağbet gören Avusor Yaylası, mevsim koşullarına göre hareket eden yerel ekonomi için sezonluk dalgalanmalar barındırıyor.

Yetkililer ve işletmeciler, hava durumunu takip ederek ziyaretçi ve hizmet planlamasını yeniden düzenleyeceklerini belirtiyor.

Avusor Yaylası beyaza büründü