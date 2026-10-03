Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Avusor yaylası erken karla beyaza büründü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor Yaylası, etkili kar yağışıyla beyaza büründü; işletmeciler sezonu kapatıp faaliyetlere ara verdi, göç dönemi sona erdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Avusor yaylası erken karla beyaza büründü

Avusor Yaylası'nda kış habercisi kar yağışı:

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası, son gelen yağışlarla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yaz ve sonbahar aylarında yoğun ziyaretçi çeken yayla, karın etkisini hissettirmesiyle kış mevsimine geçtiğinin sinyallerini verdi.

Doğal dokusu ve manzarasıyla bilinen Avusor Yaylası'nda, kar yağışı yayla yaşamını ve sezon planlarını doğrudan etkiledi. Yağış, bölgedeki göç sezonunun sonuna gelindiğini işaret etti.

İşletmecilerin kararı ve sezon kapanışı:

Yaylada işletmecilik yapan Muhammet Kesici, kar yağışının etkili olması nedeniyle faaliyetlere ara verdiklerini açıkladı. Kesici, "Kar yağışı etkili oldu. Sezonu kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte yayladaki konaklama ve hizmetler geçici olarak dururken, ziyaretçi hareketliliği de azaldı. Yerel işletmeciler, hava koşullarına bağlı olarak gelecek planlarını gözden geçiriyor.

Doğa ve ziyaretçi etkileri:

Erken gelen kar, bölgenin peyzajını değiştirdi; doğal güzellikler karla kaplanarak kış atmosferine büründü. Yaz ve sonbaharda rağbet gören Avusor Yaylası, mevsim koşullarına göre hareket eden yerel ekonomi için sezonluk dalgalanmalar barındırıyor.

Yetkililer ve işletmeciler, hava durumunu takip ederek ziyaretçi ve hizmet planlamasını yeniden düzenleyeceklerini belirtiyor.

Avusor Yaylası beyaza büründü

Avusor Yaylası beyaza büründü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Doğal misafirler Tortum yollarında: dağ keçileri karayoluna yakın bölgede görünt...
images

Avusor yaylasında ilk kar: işletmeler sezonu kapattı
images

Geçmişin hububatını geleceğin sulamasıyla çoğaltan Araban Ovası
images

Doğu Karadeniz'de fırtına kıyı yaşamını olumsuz etkiliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayasofya'nın kubbesi gri brandalarla örtüldü, şehir silueti farklılaştı

Bursa Büyükorhan'da ormanda kaybolan Fatma Aybey için arama seferberliği

Karaman otogarında kavşak çarpışması; sürücü acile kaldırıldı

kto organ seçimlerinde yüksek katılım ve çekişme: adaylar birlik çağrısı yaptı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi