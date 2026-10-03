İmeceyle temizlenen Akören camisinde dayanışma örneği

Akören Kovanlık Mahallesi'nde imece:

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Akören Köyü Kovanlık Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, imece usulüyle mahalle camisinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Organizasyon mahalli dayanışma ve yardımlaşma geleneğinin bir yansıması olarak şekillendi.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama biçimi:

Halılardan pencerelere, iç mekân temizliğinden çevre düzenlemesine kadar her detayla ilgilenen kadınlar birlikte çalışarak ibadethaneyi tertemiz hale getirdi. İmece kapsamında görev dağılımı ve ortak sorumluluk duygusu ön plandaydı.

Muhtarın teşekkürleri ve toplumsal yansıması:

Akören Köyü Muhtarı Adem Süzen, sergilenen dayanışma için emeği geçen tüm kadınlara teşekkür etti. Süzen, "Camimizin temizliği için bir araya gelerek büyük bir özveriyle çalışan tüm hanımlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Mahalledeki bu çalışma, hem ibadethanenin bakımını sağlaması hem de komşuluk ilişkilerini güçlendirmesi bakımından anlamlı bulundu. Kadınların ortak çabası, yerel dayanışma pratiklerinin sürdürülebilirliğine dair somut bir örnek oluşturdu.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNE BAĞLI AKÖREN KÖYÜ KOVANLIK MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN KADINLAR, İMECE USULÜYLE BİR ARAYA GELEREK MAHALLE CAMİSİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.