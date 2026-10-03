Arpaçay Aydıngün köyünde kur’an kursu hizmete açıldı

Açılış töreni ve katılımcılar:

Aşağıdaki tören, Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde gerçekleştirildi. Açılışa Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, Belediye Başkanı Zeki Elma, ilgili kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa katılan protokol üyeleri köy sakinleriyle bir araya gelerek, binanın bölgeye kazandırılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışta kursun yapımında ve hizmete hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi; dualar eşliğinde etkinlik devam etti. Resmi açılış, Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç ile Belediye Başkanı Zeki Elma ve protokol üyelerinin birlikte kurdele kesmesiyle gerçekleştirildi.

Kursun hedefleri ve yerel beklentiler:

Açılan binanın, özellikle çocuklar ve gençlerin dini eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak önemli bir merkez olması planlanıyor. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kursun, Kur’an-ı Kerim eğitimi başta olmak üzere çeşitli dini ve manevi eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacağı vurgulandı.

Tören sırasında konuşan Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, "Vatanına, milletine ve mukaddesatına sadık nesillerin yetişeceği bu Kur’an Kursunun açılışında emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, kursun toplumun eğitim ve manevi ihtiyaçlarına katkı sağlama hedefini özetledi.

İnceleme ve sonraki adımlar:

Açılış sonrası protokol üyeleri kurs binasında incelemelerde bulundu. Yapının donanımı ve eğitim programlarının planlanması aşamalarında yerel yöneticiler ile vatandaşlar arasında istişareler yapıldı. Hedef, Aydıngün köyünde hem çocukların hem de yetişkinlerin faydalanabileceği, sürekliliği olan bir eğitim merkezinin işletilmesi olarak belirtildi.

Kur’an Kursu binasının hizmete girmesiyle birlikte köydeki eğitim imkanlarının çeşitlenmesi ve dini eğitim alanında daha sistemli çalışmaların yürütülmesi bekleniyor. Protokol ve köy halkı, tesisin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

ARPAÇAY’DA KUR’AN KURSU HİZMETE AÇILDI(KARS-İHA)