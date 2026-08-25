Çaykur Rizespor Romanya'nın genç golcüsünü 5 yıllığına kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor transferi resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Romanya'nın FCV Farul takımında forma giyen hücum oyuncusu Albert Iustin Doicaru'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan resmi duyuruda oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

sağlık kontrolleri ve imza:

19 yaşındaki Doicaru, transfer öncesi İstanbul'da gerçekleştirilen sağlık kontrollerinden geçti ve kontrollerin tamamlanmasının ardından resmi imzayı atarak yeşil-mavili formayı giymeye hak kazandı.

oyuncunun saha performansı:

Bu sezon Romanya Süper Lig'de Farul formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen genç hücum oyuncusu, takımın hücum hattına genç ve gol odaklı bir takviye olarak eklendi.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİBİ ÇAYKUR RİZESPOR, ROMANYA’NIN FCV FARUL TAKIMINDAN HÜCUM OYUNCUSU ALBERT IUSTİN DOİCARU’YU 5 YILLIĞINA KADROSUNA KATTI