Çorum FK tesislerde tempoyu artırdı: Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

maç hazırlıkları başladı:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile 31 Ağustos Pazartesi günü karşılaşacak olan Çorum FK, maç hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Kasımpaşa karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından teknik heyet iki günlük izin verdikten sonra takım ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

antrenmanda yapılan çalışmalar:

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular eğlenceli oyun ve dar alan oyunları ile hem kondisyon hem de top hakimiyeti üzerinde çalıştı. Antrenmanın son bölümünde geniş alanda topa sahip olma odaklı pas ve pozisyon alma çalışmaları yapıldı.

oyuncu durumu ve gözlemler:

Sakatlığı bulunan Cemali Sertel, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken diğer futbolcular tam kadro idmanda yer aldı. Ligin ilk haftasında Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Alexandros Kyziridis de Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Hazırlık sürecinde yapılan çalışmaların ağırlığının topa sahip olma ve dar alan etkinliği olması, teknik ekip tarafından maç temposuna hazırlık olarak öne çıkarıldı. Takım, kısa sürede moral ve fiziksel toparlanma hedefiyle idmanlarını sürdürecek.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG 3'ÜNCÜ HAFTA KARŞILAŞMASINDA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.