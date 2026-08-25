trabzonspor ferencvaros rövanşı için son hazırlıklarını tamamlıyor

trabzonspor'da ferencvaros rövanşı hazırlıkları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda oynayacağı Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, maç taktiğine odaklanıldıktan önce dinamik ısınma ile başladı.

Antrenmanın içeriği:

Seans, oyuncuların sahadaki iletişimini ve top hakimiyetini artırmaya yönelik 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde takım, rövanşın taktik ihtiyaçlarına göre pozisyon çalışmaları yaptı; hücum ve savunma geçişleri üzerinde duruldu. Takımın yeni transferi Fabınho da takımla birlikte antrenmanda yer aldı ve idmana dahil oldu.

Son hazırlık ve maç programı:

Trabzonspor, yarın Macaristan'a hareket edecek ve hazırlıkları orada tamamlayacak. Bordo-mavililer, maçın oynanacağı Ferencvaros Stadyumu'nda TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla son çalışmasını gerçekleştirecek. İlk maçta evinde 1-0 mağlup olan takım, rövanşta turu geçmek için sahaya çıkacak.

Teknik ekip, maç öncesi programda oyuncuların dinlenme, taktik tekrar ve saha aşinalığına önem veriyor; Cuma gecesi oynanacak karşılaşma öncesi fiziki ve zihinsel hazırlık ön planda tutuluyor.

TRABZONSPOR, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇINDA DEPLASMANDA FERENCVAROS İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.