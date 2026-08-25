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Erzurumspor'a yeni alternatif: Diabate resmen kadroda

Erzurumspor FK, GAIS'ten 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu 19 numarayı giyecek.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 21:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumspor'a yeni alternatif: Diabate resmen kadroda

transferin ayrıntıları:

Erzurumspor FK, İsveç ekibi GAIS'ten 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu kulüp tesislerinde başkan Ahmet Dal ile bir araya geldi ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

Diabate'nin kariyer rotası:

Diabate, kariyerinde Mallorca II, Sevilla II, Atletico Madrid II, Vasteras SK, GAIS ve Alaves formalarını giydi. Son olarak La Liga ekibi Alaves'te görev yapan 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon 10 karşılaşmada sahaya çıkıp 2 gol kaydetti.

Transferle birlikte oyuncu mavi-beyazlı ekipte 19 numaralı formayı giyecek. Teknik ekip, Diabate'nin hem İspanya hem de İsveç deneyiminin takıma hücumda derinlik ve çeviklik katmasını bekliyor.

ERZURUMSPOR FK, 2026-2027 SEZONU TRANSFER ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSVEÇ EKİBİ GAIS&#039;TEN 26 YAŞINDAKİ...

ERZURUMSPOR FK, 2026-2027 SEZONU TRANSFER ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSVEÇ EKİBİ GAIS'TEN 26 YAŞINDAKİ FİLDİŞİ SAHİLLİ FORVET OYUNCUSU IBRAHİM YALATİF DİABATE İLE 1 YILLIK MUKAVELE İMZALADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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