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İzmit'te kovalamaca bitti: biri kesinleşmiş hapisle yakalandı, diğerine 200 bin lira ceza

İzmit'te polis takibinde yakalanan iki kişiden B.İ.'nin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, D.Z.İ.'ye 200 bin lira idari ceza verildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmit'te kovalamaca bitti: biri kesinleşmiş hapisle yakalandı, diğerine 200 bin lira ceza

İzmit'te kovalamaca bitti: biri kesinleşmiş hapisle yakalandı, diğerine 200 bin lira ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinin takibi sırasında şüpheli iki kişinin bulunduğu araç kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu araç durdurulurken içinde bulunan D.Z.İ. yakalandı; yaya olarak kaçmaya çalışan B.İ. ise ekiplerin takibiyle kısa sürede yakalandı.

Kovalamacanın seyri:

Polisin dur ihtarına aracın uymaması üzerine başlayan takip, bölgede sürdürüldü ve ekiplerin koordineli müdahalesiyle araç durduruldu. Olayın ardından şahıslar araç içi ve yaya olarak ayrı noktalarda ele geçirildi.

Uygulanan cezalar ve adli işlemler:

Yapılan kontrollerde B.İ.'nin sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. D.Z.İ.'ye dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 200 bin lira idari para cezası uygulandı ve hakkında suçluyu kayırma suçundan adli işlem başlatıldı.

Her iki şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE ŞÜPHELİ İKİ ŞAHSIN BULUNDUĞU ARACA YÖNELİK YAŞANAN KOVALAMACA SONUCU...

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE ŞÜPHELİ İKİ ŞAHSIN BULUNDUĞU ARACA YÖNELİK YAŞANAN KOVALAMACA SONUCU, KAÇAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, DİĞER ŞÜPHELİYE 200 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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