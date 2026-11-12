Muğla, kentlerin iklim politikalarında söz sahibi olmasını savunuyor

Muğla'nın COP31 mesajı:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında iki ayrı uluslararası oturumda kenti temsil etti. Aras, konuşmalarında iklim krizinin etkilerinin kentlerde doğrudan hissedildiğini ve bu nedenle yerel yönetimlerin yalnızca uygulayıcı değil, politika belirleyici aktörler olarak tanınması gerektiğini kaydetti.

Artan sıcaklıklar, kuraklık, su kıtlığı, orman yangınları ve aşırı hava olaylarının yerel düzeyde yönetim kapasitesi ve kaynak talebini artırdığına dikkat çeken Aras, iklim mücadelelerinin etkili olabilmesi için iklim finansmanına doğrudan erişimin kolaylaştırılması, merkezi ile yerel yönetimler arasında güçlü iş birliği ve süreçlerde adil dönüşüm ilkelerinin gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Muğla'nın 2050 hedefi:

Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Mart 2026'da Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)'ın kentin yol haritası olduğunu vurguladı. Planda 2 ana amaç, 10 stratejik hedef ve 38 eylem yer aldığı; amaçların odaklandığı başlıkların ise su kaynaklarının korunması, yenilenebilir enerji kullanımı, sürdürülebilir ulaşım, döngüsel ekonomi uygulamaları, orman yangınlarıyla mücadele ve kıyı ekosistemlerinin korunması olduğu aktarıldı.

Bu çerçevede Muğla'nın hedefi, 2050 yılına kadar iklim nötr ve iklim değişikliğine dirençli bir kent haline gelmektir. Aras, bu hedefin yerelde somut projelerle beslenmesi gerektiğini; planların uygulanabilirliği için finansman, teknik kapasite ve toplum katılımının kritik olduğunu ifade etti.

Gençlerin rolü ve uluslararası iş birliği:

Başkan Aras, COP31'deki ikinci oturumunu Japonya Pavilyonu'nda, Japonya Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yerel Karbonsuzlaşma Yollarının Şekillendirilmesi: Gençlerle Diyalog" başlıklı panelde gerçekleştirdi. Oturumda Japonya Çevre Bakanlığı Küresel Çevre İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Takeshi Sekiya ve Tokyo Vali Yardımcısı Satoshi Yamashita da yer aldı.

Aras, gençlerin yalnızca geleceğin karar vericileri değil, bugünün politika üreticileri olması gerektiğini söyleyerek, gençlerin yenilikçi fikirleri ve teknolojik yetenekleri sayesinde karbon emisyonlarının azaltılmasına somut katkı sağlanabileceğini belirtti. Bu bağlamda Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gençlik Meclisi'nin çalışmalarını ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımını uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Ayrıca Aras, belediyenin gençlere yönelik spor ve aktivite programlarını anlatarak bisiklet ve yelken gibi branşların çevre dostu hareketliliği, fiziksel gelişimi ve çevre bilincini güçlendirmedeki rolünü vurguladı. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının karbon salımını azaltma ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sunduğunu söyledi.

Uluslararası gençlik iş birliğine yönelik somut bir adım olarak Aras, Fukushima gençleriyle Muğla Gençlik Meclisi arasında deneyim paylaşımı ve ortak projeler önerdi; su verimliliği, atık azaltma ve düşük karbonlu yaşam alanlarında ortak çalışma çağrısı yaptı. Genç projelerinin uygulanması için finansman ve teknik destek mekanizmalarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Aras’ın konuşmaları, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, iklim finansmanına erişim, uluslararası kent dayanışması ve gençlerin politika süreçlerine etkin katılımının küresel hedeflerin yerelde uygulanmasına katkı sağlayacağı mesajını taşıdı. Muğla'nın sunduğu yaklaşım, hem Muğla Deklarasyonu gibi bölgesel inisiyatiflerin hem de yerel düzeydeki somut adımların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Sonuç olarak COP31'deki temaslar, kentlerin iklim mücadelesinde daha fazla söz sahibi olması gerektiği ve gençlerin bu dönüşümün merkezinde yer almasının gerekliliği üzerine yoğunlaştı. Aras, Muğla örneği üzerinden yerel politikaların uluslararası düzlemle ilişkilenmesi gerektiğini savunarak, uygulamaya dönük iş birlikleri ve finansal erişim mekanizmalarının hızlandırılmasını talep etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ ÖNEMLİ ULUSLARARASI OTURUMDA MUĞLA’YI TEMSİL ETTİ.