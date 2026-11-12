Alaplı’da kaybolan üç çocuk babası jandarmaya teslim edildi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iki gündür haber alınamayan 3 çocuk babası Engin Bozkurt bulundu. Bozkurt, ailesinin yaşadığı Çatak köyü Muratlı Mahallesi çevresinde en son görüldükten sonra kaybolmuştu.

aramaların seyrine ilişkin bilgiler:

İlçe jandarma ekipleri ile vatandaşların ortak yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Bozkurt, vatandaşların yardımıyla Akalın mevkii arkasındaki Tekke Köprüsü civarında bulundu. Bulunduğu yerde jandarma ekiplerine teslim edilen Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine götürüldü.

ifade ve aile tepkisi:

Jandarmadaki ifadesinde, bunaldığı için bir süre yalnız kalmak istediğini söylediği öğrenilen Bozkurt’un bulunması, ailesi ve yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Olay, ekiplerin ve vatandaşların koordineli çalışmasıyla olumlu sonlandırıldı.

2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN 3 ÇOCUK BABASI ENGİN BOZKURT BULUNDU.