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Tekirdağ'da park halindeki araç yangını üç otomobili kullanılmaz hale getirdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Tokgöz Sokak'ta park halindeki bir araçtan yakıt sızmasıyla çıktığı belirtilen yangın kısa sürede yayılarak üç aracı kullanılmaz hale getirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ'da park halindeki araç yangını üç otomobili kullanılmaz hale getirdi

olay yeri ve yangının seyri:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi Tokgöz Sokak'ta park halindeki araçlardan birinde meydana geldiği belirtilen yangın, iddiaya göre yakıt sızması sonucu başladı. Kısa sürede alevlenen araç tamamen yanarken, ısı ve alevlerin çevredeki diğer araçlara sıçramasıyla hasar büyüdü.

Olayın ardından bölgede büyük duman yükseldi ve çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Alevlerin etkisiyle üç aracın birden zarar gördüğü ve kullanım dışı kaldığı bildirildi.

müdahale ve inceleme:

Bildirimin ulaşmasının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, ancak üç aracın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor; olay yerinde yapılacak teknik inceleme ile kesin nedeni tespit etmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TEKİRDAĞ&#039;IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN 3 ARAÇ ALEV ALEV YANDI.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN 3 ARAÇ ALEV ALEV YANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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