Niğde'de 'sokaklar güvende' operasyonunda 1 kilo 162,58 gram ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

operasyonun koordinasyonu ve zamanlaması:

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen narcotik çalışmalar, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Operasyon, emniyet birimlerinin "Sokaklar Güvende" parolasıyla il genelinde eş zamanlı denetimler yapmasını sağladı.

arama ve ele geçen maddelere ilişkin bulgular:

Şüphelilerin üstleri, ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 1 kilo 162,58 gram uyuşturucu madde ve 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. Arama safhasında elde edilen bu bulgular, operasyonun hem sokak satıcılarına hem de bulundurmaya yönelik suçlara odaklandığını gösteriyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ayrıca, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir kişi ile aynı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi de yakalandı.

Emniyet yetkilileri, planlı yürütülen denetimlerin il genelinde sokak satıcılığı ve kullanımını önlemeye yönelik olduğunu belirtti. Operasyonun sonuçları, koordineli çalışmanın ve ihbar/istihbarat bilgisinin saha uygulamalarındaki etkinliğini ortaya koyuyor.

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN 6-8 KASIM’DA İL GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ NARKOTİK ÇALIŞMALARINDA 1 KİLO 140 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.