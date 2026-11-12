Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğüne dair bilgiler bulunan A.A. tespit edilerek yakalandı.
adli süreç ve sonuç:
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.A., adli mercilere sevk edildi. Mahkemece verilen karar doğrultusunda tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
KIRŞEHİR'DE DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.
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