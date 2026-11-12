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Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de Terörle Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonda DEAŞ'la bağlantılı olduğu belirtilen A.A. gözaltına alındı, adli süreç sonunda tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğüne dair bilgiler bulunan A.A. tespit edilerek yakalandı.

adli süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.A., adli mercilere sevk edildi. Mahkemece verilen karar doğrultusunda tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

KIRŞEHİR&#039;DE DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.

KIRŞEHİR'DE DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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