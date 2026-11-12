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Osmaniye’de yıkım başladı: depremde hasar gören eski müftülük binası kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Osmaniye İl Müftülüğü'nün eski binasının çevre güvenliği alınarak kontrollü yıkımına başlandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Osmaniye’de yıkım başladı: depremde hasar gören eski müftülük binası kaldırılıyor

Yıkım çalışmaları başladı:

Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, İl Müftülüğü'ne ait eski hizmet binasının kontrollü yıkımına İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerinde, Zafer Camii yanında başlandı.

Güvenlik önlemleri ve yöntem:

Çevrede güvenlik önlemleri alınarak yürütülen çalışmada iş makineleriyle kontrollü yıkım gerçekleştiriliyor. Uygulama, yapının çevresindeki alanlara zarar verilmemesi amacıyla kontrollü yöntemlerle sürdürülüyor.

Çalışmanın hedefi:

Yıkım çalışmalarının, binanın tamamen kaldırılmasıyla tamamlanması bekleniyor.

OSMANİYE’DE DEPREMDE HASAR GÖREN ESKİ MÜFTÜLÜK BİNASININ YIKIMINA BAŞLANDI

OSMANİYE’DE DEPREMDE HASAR GÖREN ESKİ MÜFTÜLÜK BİNASININ YIKIMINA BAŞLANDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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