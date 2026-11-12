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Alaşehir'de refüje çıkan kamyonet aynı aileden dört kişiyi yaraladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 14.30'da kontrolden çıkan 09 PG 798 plakalı kamyonetin refüje çarpması sonucu aynı aileden dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

kaza bilgileri

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet refüje çıktı. Olay, Alaşehir-Salihli karayolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda gerçekleşti. Kazaya karışan aracın plakası 09 PG 798 olarak kaydedildi.

kaza anı ve yaralananlar:

Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonette bulunan aynı aileden dört kişi yaralandı. Araçta bulunan sürücü M.V. B. (24) ile S.B. (18), C.B. (43) ve A.B. (3) olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alındı. Kazanın oluş şekli, sürücünün kontrolü kaybetmesi ve aracın refüje çarpması olarak bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve kaza nedeninin netleşmesi için çalışmalar sürüyor.

Manisa&#039;da trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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