Alaşehir'de refüje çıkan kamyonet aynı aileden dört kişiyi yaraladı

kaza bilgileri

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet refüje çıktı. Olay, Alaşehir-Salihli karayolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda gerçekleşti. Kazaya karışan aracın plakası 09 PG 798 olarak kaydedildi.

kaza anı ve yaralananlar:

Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonette bulunan aynı aileden dört kişi yaralandı. Araçta bulunan sürücü M.V. B. (24) ile S.B. (18), C.B. (43) ve A.B. (3) olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alındı. Kazanın oluş şekli, sürücünün kontrolü kaybetmesi ve aracın refüje çarpması olarak bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve kaza nedeninin netleşmesi için çalışmalar sürüyor.

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