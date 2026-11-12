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Yalova'da geleceğin hafızları başarı belgelerini aldı

Yalova'da Ağustos 2026'de yapılan Hafızlık sınavında başarılı olan 14 öğrenciye Yalova Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda törenle başarı belgesi verildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yalova'da geleceğin hafızları başarı belgelerini aldı

Yalova'da hafızlık eğitimini tamamlayanlara belge töreni

Yalova'da Ağustos 2026'de gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarı gösteren 14 öğrenci için Yalova Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törenle başarı belgeleri takdim edildi.

Tören ayrıntıları:

Törene Yalova İl Müftüsü Naci Çakmakcı ve İl Millî Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz katıldı. Programda, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri bizzat yetkililer tarafından verildi ve öğrenciler tebrik edildi.

Eğitim süreci ve teşekkürler:

Törende, hafızlık eğitimi sürecinde emeği bulunan ailelere ve öğreticilere teşekkür edildi; katılımcılar, öğrencilerin gösterdiği gayretin önemine vurgu yaptı.

ALOVA’DA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN VE AĞUSTOS 2026’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAFIZLIK TESPİT...

ALOVA’DA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN VE AĞUSTOS 2026’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAFIZLIK TESPİT SINAVI’NDA BAŞARI GÖSTEREN 14 ÖĞRENCİYE DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞARI BELGELERİ VERİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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