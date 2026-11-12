Mahalle ihbarı çatıda mahsur kalan kediyi DAK ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim indirdi

olayın gelişimi:

Olay, Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Bahçeler Sokak adresinde meydana geldi. Bir apartmanın çatısına çıkan kedi uzun süre miyavladı ve kendi imkanlarıyla indirilemedi.

Mahalledeki sakinler, kediyi kurtarmak için denemelerde bulundu ancak başarılı olamayınca durumu ekiplerine bildirdi.

DAK müdahalesi:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) ekipleri olay yerine ulaştı. Ekipler gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra çatıya çıktı ve çalışmayı başlattı.

kurtarma ve sonrası:

DAK görevlilerinin müdahalesiyle kedi mahsur kaldığı yerden alındı. Hayvanın sağlık durumu yerinde kontrol edildikten sonra sağ salim aşağı indirilerek sokağa bırakıldı ve olay sonlandı.

ESKİŞEHİR’DE BİR BİNANIN ÇATISINDA MAHSUR KALAN KEDİ, DOĞAL AFETLER ARAMA KURTARMA (DAK) EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI.