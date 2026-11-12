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Çatı eylemi kaymakamın iknasıyla sona erdi

Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 işçi, müteahhitten 3 aydır maaş alamadıklarını söyleyerek inşaatın çatı katına çıktı; Kaymakam Ali Çelik devreye girdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatı eylemi kaymakamın iknasıyla sona erdi

Çatı eylemi kaymakamın iknasıyla sona erdi

olayın gelişimi:

Karabük'ün Eflani ilçesinde, müteahhit firmadan ücretlerini alamadıklarını öne süren 3 işçi, mağduriyetlerini duyurmak için çıktıkları inşaatın çatı katında bekleyişe geçti. Olayı görenler tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye güvenlik ve müdahale ekipleri sevk edildi.

kaymakamın müdahalesi:

Eflani Kaymakamı Ali Çelik, işçilerle görüşerek durumu dinledi ve araya girerek ikna çalışması yürüttü. Kaymakamın çabasıyla işçiler, bulunduğu yerden inmeyi kabul etti ve çatıda sonlandırılan eylem güvenli şekilde sona erdi.

gözlem ve sonrası:

Yaşananlar sırasında herhangi bir yaralanma bildirilmedi; olay yerinde konuşan yetkililer ve ekipler güvenliği sağladı. İşçilerin, ücret talepleriyle ilgili olarak dile getirdikleri sıkıntı kamuoyuna yansımış oldu.

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE MÜTEAHHİT FİRMADAN 3 AYDIR ÜCRETLERİNİ ALAMADIKLARINI ÖNE SÜREN 3...

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE MÜTEAHHİT FİRMADAN 3 AYDIR ÜCRETLERİNİ ALAMADIKLARINI ÖNE SÜREN 3 İŞÇİ, ÇIKTIKLARI İNŞAATIN ÇATI KATINDAN KAYMAKAMIN ARAYA GİREREK KENDİLERİNİ İKNA ETMESİ ÜZERİNE İNDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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