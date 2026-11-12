Brooklyn'de üç katlı binanın çökmesi: can kaybı 8'e yükseldi

Brooklyn'de üç katlı binanın çökmesi: can kaybı 8

ABD'nin New York kentinde, Brooklyn bölgesinde bir inşaat alanının bitişiğindeki üç katlı apartmanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Olayın ardından New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani sosyal medya paylaşımında bilanço ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kurtarma çalışmaları ve yaralı sayısı:

Mamdani, kurtarma ekiplerinin enkaz altında gece boyunca arama yaptığını ve son derece tehlikeli şartlarda çalışıldığını belirtti. Yetkililer çökme sonucu en az 17 kişinin yaralandığını; yaralılar arasında 3 itfaiyeci'nin de bulunduğunu aktardı. Başkan Mamdani 'bu büyüklükteki bir kayıp için söylenecek söz yok' ifadelerini kullandı ve vatandaşları bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Arama süresi ve belirsizlik:

New York İtfaiye Departmanı Şefi John Esposito, düzenlenen basın toplantısında, enkaz altında yürütülen arama çalışmalarının günlerce sürebileceğini söyledi. Esposito, 1930 yapımı ve dört daireli binanın enkazında 'genel olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bilmediklerini' ifade etti; çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ABD'NİN NEW YORK ŞEHRİNDE BULUNAN BROOKLYN BÖLGESİNDE İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ 3 KATLI APARTMANIN ÇÖKMESİ SONUCU HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ.