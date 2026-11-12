Dolar 50,2528 +0,05%
Euro 55,8620 +0,20%
Bist 11.813,20 +1,26%
Altın Gram 6.293,66 -2,63%
EUR/USD 1,1094 +0,03%
Brent Petrol 93,19 +0,46%
--°

Brooklyn'de üç katlı binanın çökmesi: can kaybı 8'e yükseldi

Brooklyn'de inşaat alanına doğru çöken 3 katlı binada can kaybı 8'e yükseldi; en az 17 yaralı var, arama çalışmalarının sürebileceği bildirildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Brooklyn'de üç katlı binanın çökmesi: can kaybı 8'e yükseldi

Brooklyn'de üç katlı binanın çökmesi: can kaybı 8

ABD'nin New York kentinde, Brooklyn bölgesinde bir inşaat alanının bitişiğindeki üç katlı apartmanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Olayın ardından New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani sosyal medya paylaşımında bilanço ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kurtarma çalışmaları ve yaralı sayısı:

Mamdani, kurtarma ekiplerinin enkaz altında gece boyunca arama yaptığını ve son derece tehlikeli şartlarda çalışıldığını belirtti. Yetkililer çökme sonucu en az 17 kişinin yaralandığını; yaralılar arasında 3 itfaiyeci'nin de bulunduğunu aktardı. Başkan Mamdani 'bu büyüklükteki bir kayıp için söylenecek söz yok' ifadelerini kullandı ve vatandaşları bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Arama süresi ve belirsizlik:

New York İtfaiye Departmanı Şefi John Esposito, düzenlenen basın toplantısında, enkaz altında yürütülen arama çalışmalarının günlerce sürebileceğini söyledi. Esposito, 1930 yapımı ve dört daireli binanın enkazında 'genel olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bilmediklerini' ifade etti; çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ABD&#039;NİN NEW YORK ŞEHRİNDE BULUNAN BROOKLYN BÖLGESİNDE İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ 3 KATLI APARTMANIN...

ABD'NİN NEW YORK ŞEHRİNDE BULUNAN BROOKLYN BÖLGESİNDE İNŞAAT ALANININ YANINDAKİ 3 KATLI APARTMANIN ÇÖKMESİ SONUCU HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akçadağ'da sulama kanalına devrilen araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Devrek'te Başlarkadı rampasında alev alan Metro Turizm otobüsü hizmet dışı kaldı
images

boğaz hattında kaçak tütün ve alkole operasyon: 7 gözaltı
images

Manifest'in kurucusu Tolga Akış adli kontrolle tahliye edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kıbrıslı gençlere ortak vizyon: Kayserispor’dan KKTC futboluna iş birliği daveti

Bağcılar'da kentin nabzı tutuldu: 'İstanbul'u dinliyoruz' altıncısı

Devrek'te Başlarkadı rampasında alev alan Metro Turizm otobüsü hizmet dışı kaldı

boğaz hattında kaçak tütün ve alkole operasyon: 7 gözaltı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi