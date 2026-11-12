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Nefes kesen prova: SOLOTÜRK Tekirdağ semalarını şova çevirdi

SOLOTÜRK'ün Tekirdağ semalarında gerçekleştirdiği prova, 13 Kasım'daki kurtuluş kutlamaları öncesi vatandaşlara görsel ve işitsel bir şölen sundu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nefes kesen prova: SOLOTÜRK Tekirdağ semalarını şova çevirdi

SOLOTÜRK prova uçuşuyla kentte heyecanı yükseltti

SOLOTÜRK, Tekirdağ’ın kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları öncesinde gerçekleştirdiği prova uçuşuyla kent semalarında görsel bir şölen sundu. 13 Kasım için planlanan gösteriye hazırlık amaçlı yapılan uçuş, özellikle Sahil Dolgu Alanı çevresi ve sahil bandındaki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Prova gösterisinin öne çıkan hareketleri

Prova sırasında pilotlar yüksek hız ve hassasiyet gerektiren bir dizi akrobasi manevrasını arka arkaya gerçekleştirdi. SOLOTÜRK kalkışı ve SOLOTÜRK tonosu gibi hareketler büyük beğeni toplarken, uçağın hızının en düşük seviyelere indirildiği ve yüksek hassasiyet gerektiren Saygı uçuşu da gösterinin dikkat çeken anları arasındaydı. Gökyüzünde yapılan keskin dönüşler ve alçak uçuşlar, izleyicilerden takdir topladı.

Vatandaşların ilgisi ve bekleyiş

Uçağın sesiyle birlikte birçok kişi açık alanlara ve sahil kesimine yöneldi; izleyiciler cep telefonlarıyla anları kaydetti. Sahil Dolgu Alanı başta olmak üzere kent merkezinin farklı noktalarından takip edilen prova, 13 Kasım Cuma günü yapılacak resmi gösteri öncesi beklentiyi artırdı. Etkinlik organizasyonuna dair ek bir bilgi paylaşılmadı, ancak prova görüntüleri kentteki coşkuyu gözler önüne serdi.

Prova uçuşu, Tekirdağ’ın kurtuluş yıl dönümü kutlamalarının atmosferini güçlendirirken, vatandaşlar hafta içindeki gösteriyi izlemek için sabırsızlandıklarını belirtti.

SOLOTÜRK’ten Tekirdağ semalarında nefes kesen prova

SOLOTÜRK’ten Tekirdağ semalarında nefes kesen prova

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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