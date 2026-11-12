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Kocaeli'de temiz hava almak için çıkan 80 yaşındaki adam için geniş çaplı arama

Derince'de yaşayan 80 yaşındaki İrfani Karaca, İlimtepe'ye gidip akşam dönmeyince jandarma, AFAD ve dron ekipleri Belen, Erikli ve Çene Dağı çevresinde arama başlattı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:41

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocaeli'de temiz hava almak için çıkan 80 yaşındaki adam için geniş çaplı arama

Kocaeli Derince'de kaybolan kişi hakkında bilgiler:

Derince ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki İrfani Karaca, temiz hava almak amacıyla evden çıktıktan sonra otobüsle Körfez ilçesi İlimtepe bölgesine gitti. Akşam saatlerinde evine dönmeyen Karaca'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Arama çalışmaları odak noktaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma birimleri, İlimtepe Kalıcı Konutları çevresindeki ormanlık alanlar ile Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ve Çene Dağı çevresini taramaya başladı. Ekipler, belirlenen güzergâhlarda karadan arama yaparken dronlarla da havadan görüntü alıyor.

Çalışmanın kapsamı ve yöneltilen çabalar:

Arama faaliyetleri hem ilçe merkezi hem de en son görüldüğü bölgede yoğunlaştırıldı; ekipler belirlenen patikalar ve ormanlık alanları didik didik arıyor. Yetkililer, arama sürecinin devam ettiğini ve bölgede kapsamlı tarama yapıldığını bildiriyor. Aile fertleri ve yerel ekipler arasında koordinasyon sürerken, bulunan herhangi bir bilgi aramaların yönünü belirleyecek.

KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE TEMİZ HAVA ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKAN VE KENDİSİNDEN BİR DAHA HABER...

KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE TEMİZ HAVA ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKAN VE KENDİSİNDEN BİR DAHA HABER ALINAMAYAN 80 YAŞINDAKİ ADAM İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU. KAYIP OLAN YAŞLI ADAM, EN SON GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGEDE VE İLÇE GENELİNDE DİDİK DİDİK ARANIYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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