Alaşehir'de traktör devrildi, 43 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi

Alaşehir'de traktör kazası

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Sobran Mahallesi'nde üzüm bağında çalışma yapan çiftçi Selçuk Şimşek (43), dün saat 18.00 sıralarında traktörle ızgara çektiği sırada kaza geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, traktörün ön tekerinin bir yükseltiye çıkması sonucu sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle araç devrildi ve Şimşek traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla Şimşek, traktörün altından çıkarıldı ve ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki müdahale ve soruşturma:

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Selçuk Şimşek kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Şimşek'in iki çocuk babası olduğu bildirildi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE ÜZÜM BAĞINDA TRAKTÖRLE ÇİFT SÜRERKEN DEVRİLEN ARACIN ALTINDA KALAN 43 YAŞINDAKİ SELÇUK ŞİMŞEK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.