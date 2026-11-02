Sakarya'da onarılan tüp evde alev aldı, aile bahçeye attı

Olayın gelişimi:

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balık pişirmek amacıyla bir bakkaldan satın alınan piknik tüpü, evde kullanıma hazırlanırken alev aldı. Tüpte gaz kaçağı fark eden vatandaş, ürünü aldığı iş yerine geri götürdü; iş yeri yetkilileri tüpün onarıldığını ve güvenli olduğunu söyleyerek ürünü yeniden teslim etti.

Evde tüpü yakma girişiminde, çakmağın ateşlenmesiyle birlikte ortamın bir anda alev aldığı ve tüpün tutuştuğu belirtildi. Vatandaşın, alev alan tüpü hızla bahçeye attığı ve bu anları kayda aldığı bildirildi. Ailenin eş ve çocuğunun güvenli bir alana çıkarıldığı, durumun ardından itfaiyeye haber verildiği aktarıldı.

İtfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan tüpe müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı veya daha geniş çaplı hasar yaşanmadığı bildirildi.

Tüketici güvenliği ve öneriler:

Benzer vakaların tekrar etmemesi için tüketicilere, tüp alımında ve kullanımında dikkatli olmaları; gaz kaçağı şüphesi gördüklerinde ürünü kullanmamak, yetkili servise veya satıcıya başvurmak ve gerekirse yetkililere bildirmek önerilir. Ayrıca tüp yakma sırasında açık alan ve güvenlik mesafesi korunmalı, şüpheli durumlarda profesyonel yardım çağrılmalıdır.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ