Dolar 49,9349 +0,05%
Euro 55,6899 -0,16%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.259,46 -3,29%
EUR/USD 1,1163 -0,16%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Daireden yayılan koku alarm verdi: yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitiren kadın bulundu

Kayseri Melikgazi'de binadan gelen koku sonrası girilen dairede, yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirmiş bir kadın bulundu; AFAD ölçüm yaptı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 00:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Daireden yayılan koku alarm verdi: yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitiren kadın bulundu

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Kandil Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir binadan yayılan kötü koku, çevredeki vatandaşların ihbarına yol açtı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kokunun binanın 3'üncü katındaki bir daireden geldiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkon üzerinden daireye girerek içeriye ulaştı. Ekipler, daire içinde yaptıkları kontrollerde Fatma Öztürk (49)'ün cansız bedenine rastladı. İlk belirlemelere göre, vefatın daire içinde yaklaşık 5 gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.

Ekip müdahalesi ve ölçümler:

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, binada kokunun insan sağlığına olumsuz etkileri olup olmadığını belirlemek için ölçüm çalışmaları yaptı. Sağlık ekipleri de sahada değerlendirmelerde bulundu; itfaiye ise binada gerekli tedbirleri aldı.

Yetkililer, olay yerinde yapılan ön incelemeler doğrultusunda vefatın şüpheli bulunması nedeniyle intihar ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Bu değerlendirme, resmi adli süreç sonrasında netlik kazanacak.

Soruşturma ve adli süreç:

Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis ekipleri, evde ve çevrede delil araştırmasını sürdürüyor.

Yetkililer, benzer durumlarda çevreyi etkileyebilecek gaz veya koku gibi olumsuzluklar fark edilmesi halinde derhal ilgili birimlere bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR BİNADAKİ KÖTÜ KOKUNUN ALTINDAN 5 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR BİNADAKİ KÖTÜ KOKUNUN ALTINDAN 5 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN KADININ CESEDİ ÇIKTI. AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN BİNADA KOKUNUN İNSAN SAĞLIĞINA OLUŞTURABİLECEĞİ OLUMSUZLUKLA İLGİLİ ÖLÇÜM YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaburun'da şarampole yuvarlanan otomobilde dört kişi yaralandı
images

Sakarya'da onarılan tüp evde alev aldı, aile bahçeye attı
images

Asar köyünde alevler bir evi kullanılmaz bıraktı, iki kişi hastanelik oldu
images

Kırıkkale'de zincirleme kaza 43 ilin bağlantı noktasında trafiği durma noktasına...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray Kayseri'de güçlü dönüşle 85-65 kazandı

Karaburun'da şarampole yuvarlanan otomobilde dört kişi yaralandı

Sakarya'da onarılan tüp evde alev aldı, aile bahçeye attı

Asar köyünde alevler bir evi kullanılmaz bıraktı, iki kişi hastanelik oldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu