Daireden yayılan koku alarm verdi: yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitiren kadın bulundu

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Kandil Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir binadan yayılan kötü koku, çevredeki vatandaşların ihbarına yol açtı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kokunun binanın 3'üncü katındaki bir daireden geldiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkon üzerinden daireye girerek içeriye ulaştı. Ekipler, daire içinde yaptıkları kontrollerde Fatma Öztürk (49)'ün cansız bedenine rastladı. İlk belirlemelere göre, vefatın daire içinde yaklaşık 5 gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.

Ekip müdahalesi ve ölçümler:

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, binada kokunun insan sağlığına olumsuz etkileri olup olmadığını belirlemek için ölçüm çalışmaları yaptı. Sağlık ekipleri de sahada değerlendirmelerde bulundu; itfaiye ise binada gerekli tedbirleri aldı.

Yetkililer, olay yerinde yapılan ön incelemeler doğrultusunda vefatın şüpheli bulunması nedeniyle intihar ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Bu değerlendirme, resmi adli süreç sonrasında netlik kazanacak.

Soruşturma ve adli süreç:

Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis ekipleri, evde ve çevrede delil araştırmasını sürdürüyor.

Yetkililer, benzer durumlarda çevreyi etkileyebilecek gaz veya koku gibi olumsuzluklar fark edilmesi halinde derhal ilgili birimlere bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR BİNADAKİ KÖTÜ KOKUNUN ALTINDAN 5 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN KADININ CESEDİ ÇIKTI. AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN BİNADA KOKUNUN İNSAN SAĞLIĞINA OLUŞTURABİLECEĞİ OLUMSUZLUKLA İLGİLİ ÖLÇÜM YAPILDI.