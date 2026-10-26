Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

kaza ve ilk müdahale:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolu Yazıçam mevkiinde bir otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu yaralanma meydana geldi. Olayda motosikletin sepetindeki elmalar yola saçıldı ve trafik kısa süreli aksadı.

Olayı haber alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, kaza yerine intikal ederek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, tedavi için hastaneye sevk edildi.

araç ve sürücü bilgileri:

Kaza sırasında otomobili kullanan sürücünün ismi Erdal T. olup, araç 34 PMH 889 plakalı Opel marka otomobil olarak kaydedildi. Üç tekerlekli motosikletin sürücüsü Nejat T. yönetimindeki 37 ABE 761 plakalı araçtı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı; sepette taşınan ürünlerin yola saçılması olayın görsel izlerini oluşturdu.

Yaralı, gerekli tedavinin yapılması için Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın kesin nedeni için çalışma sürüyor.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.