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Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, 26 Ekim Hasta Hakları Günü'nde hasta ziyaretleri yapıp haklar ve memnuniyet konusunda bilgilendirme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

ziyaret programı ve uygulama:

26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi hastaları yerinde ziyaret etti. Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığındaki ekip, yataklı servisler, poliklinikler ve acil serviste tedavi gören hastalarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve birebir görüşmeler yaptı.

Ziyaretler sırasında hastaların beklenti ve memnuniyetine ilişkin kısa değerlendirmeler alındı; özellikle iletişim kanallarının açık tutulması ve hasta geri bildirimlerinin düzenli izlenmesi üzerinde duruldu.

bilgilendirme ve hasta hakları materyalleri:

Etkinlik çerçevesinde hastanenin Hasta Hakları Birimi tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Broşürlerde hasta haklarının korunması, başvuru süreçleri ve şikâyet mekanizmaları hakkında özet bilgiler yer aldı. Hastalara sözlü açıklamalar yapılarak haklarını nasıl kullanabilecekleri ayrıntılı biçimde aktarıldı.

Ziyaretlerde yönetim, sağlık hizmetlerinin sunumunda etik ilkelere bağlılık, hasta memnuniyetinin gözetilmesi ve haklara saygı gösterilmesinin kurum politikası olduğu vurgulandı. Hastane yetkilileri, bu anlayış doğrultusunda kalite ve güvenilirliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Hastalarla yapılan doğrudan iletişimin, hasta güveni ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağladığı ifade edildi; yöneticiler, benzer bilgilendirme ve geri bildirim toplantılarının periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

MENGÜCEK GAZİ EAH YÖNETİMİNDEN HASTA HAKLARI GÜNÜ&#039;NDE HASTA ZİYARETİ

MENGÜCEK GAZİ EAH YÖNETİMİNDEN HASTA HAKLARI GÜNÜ'NDE HASTA ZİYARETİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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