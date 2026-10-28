ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

ULUSDER başkanı polat'tan cumhuriyet bayramı mesajı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Cumhuriyetin anlamı ve iş dünyasının üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti.

cumhuriyetin mirası ve nesillere aktarılması:

Polat, Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesiyle kazanılan en büyük değerlerden biri olduğunu belirterek, bunun birlik, beraberlik, özgürlük ve ortak gelecek idealinin temeli olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetin, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma sorumluluğunu beraberinde getirdiğini vurguladı. "Cumhuriyet, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürümemizi sağlayan en kıymetli mirasımızdır".

ekonomik kalkınma, üretim ve yatırımın önemi:

Polat, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının, üretim kapasitesinin artırılmasının, yatırım olanaklarının geliştirilmesinin ve istihdamın güçlendirilmesinin Cumhuriyetin çağdaş uygarlık hedeflerine ulaşmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. İş dünyasının bu süreçte üstlendiği rolün kritik olduğuna değindi ve sektörlere düşen görevleri hatırlattı.

Mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz" ifadelerine yer veren Polat, sözlerini şu çağrıyla tamamladı: "Bizlere düşen en önemli görev, bu kıymetli mirası korumak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak, üretimi ve yatırımı desteklemek, gençlerimize daha güçlü bir gelecek hazırlamaktır."

ULUSLARARASI YATIRIM VE İŞ DÜNYASI DERNEĞİ (ULUSDER) BAŞKANI ÖZCAN POLAT, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.