Karaburun'da şarampole yuvarlanan otomobilde dört kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyünde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle bir otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, kaza 46 PL 901 plakalı otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla gerçekleşti. Araçta bulunan sürücü Derviş Büyükpınarbaşı ile birlikte toplam dört kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıları Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Soruşturma ve takip:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza nedenini ve olayın oluş biçimini tespit etmek için inceleme yapıyor; konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.