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Asar köyünde alevler bir evi kullanılmaz bıraktı, iki kişi hastanelik oldu

Çorum'un Ortaköy ilçesi Asar köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 00:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Asar köyünde alevler bir evi kullanılmaz bıraktı, iki kişi hastanelik oldu

Asar köyünde ev yangını

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Asar köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve sağlık durumu:

Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDU

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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