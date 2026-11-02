Asar köyünde alevler bir evi kullanılmaz bıraktı, iki kişi hastanelik oldu

Asar köyünde ev yangını

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Asar köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve sağlık durumu:

Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDU