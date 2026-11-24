Albayrak kapı kapı Eskişehir'de ailelerle buluştu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, teşkilat mensuplarıyla kentteki hane ziyaretlerini sürdürdü.

Ziyaret edilen aileler:

Ziyaretler kapsamında Allahmanlı, Bütün ve Damar ailelerinin evlerine konuk olan Albayrak, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve görüşlerini dinledi.

iletilen mesaj ve teşekkür:

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ailelere iletirken, misafirperverliklerinden dolayı ev sahiplerine ve kendilerine dua eden büyüklere teşekkür etti.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, TEŞKİLAT MENSUPLARIYLA BİRLİKTE KENTTEKİ VATANDAŞLARA YÖNELİK HANE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ.