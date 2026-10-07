Ali Münif Yeğenağa Caddesi yaya öncelikli oluyor; gece 21.00-09.00 arası araç yasağı

Adım adım uygulamaya kondu

Adana’da tarihi Büyük Saat Kulesi'nin bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Yapımı Adana Valisi Ziya Paşa tarafından başlatılan ve 1882'de tamamlanan, 32 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek saat kulesini barındıran mekan için alınan karar bugün yürürlüğe girdi.

Buna göre Ali Münif Yeğenağa Caddesi, bundan sonra her gün 21.00 ile 09.00 arasında araç trafiğine kapalı olacak. Kararın hedefi caddeyi yaya kullanımına açmak ve bölgenin tarihi dokusunu ile ziyaretçi deneyimini iyileştirmek olarak belirtildi.

esnafın tepkileri

Cadde esnafı alınan karardan memnuniyetini dile getiriyor. Bölgeden görüş bildiren Volkan Nartürk, 'Turistlerimiz rahat rahat gezebilecek. Esnafımız rahat satış yapabilecek. Biz esnaf olarak buranın kapanmasını istiyorduk.' dedi. Bir diğer esnaf Recai Naz ise, 'Bu kararı yıllardır bekliyorduk. Bu çarşı Adana'nın en eski çarşısı. Bu kararda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ali Akıncı kapatmanın fotoğraf ve gezinti açısından olumlu etkilerine dikkat çekerek, 'Millet daha rahat gezebilecek, daha rahat fotoğraf çekebilecek. Dışarıdan daha güzel bir görüntü olacak.' diye konuştu.

beklenen etkiler

Esnaf, cadde trafiğinin sonlandırılmasının turizm ve yerel ticarete olumlu yansıyacağını vurguluyor. Özellikle Lezzet Festivali gibi etkinliklerde yaşanan yoğunluğun ve araç kaynaklı zorlukların azalması, yaya dolaşımını kolaylaştıracak.

Kapanma ile birlikte cadde ziyaretçilere daha temiz ve fotoğraf çekimine uygun bir ortam sunacak. Esnaf, araçların yarattığı 'pis görüntü'nün ortadan kalkmasıyla hem satışlarda rahatlama hem de çarşının tarihi dokusunun daha iyi korunacağı görüşünde.

ADANA’DA TARİHİ BÜYÜKSAAT KULESİ’NİN BULUNDUĞU ALİ MÜNİF YEĞENAĞA CADDESİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI.