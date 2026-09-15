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Aliağa FK'de disiplin ve hücum isteği iki galibiyete taşıdı

Aliağa FK teknik direktörü Namet Ateş, Isparta 32 Spor galibiyetini değerlendirip iki haftada 6 puanın iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aliağa FK'de disiplin ve hücum isteği iki galibiyete taşıdı

Namet Ateş değerlendirdi

Aliağa FK teknik direktörü Namet Ateş, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki Isparta 32 Spor karşılaşmasını kulübün sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. İzmir temsilcisi ilk iki haftayı 6 puanla tamamlayarak lige moralli bir başlangıç yaptı ve Ateş, takımın gösterdiği performanstan memnuniyetini dile getirdi.

maçın anahtarı ve oyun anlayışı:

Ateş, karşılaşmada en değerli noktanın skora rağmen oyunun korunması olduğunu vurguladı. Teknik adam, '1-0’dan sonra geri çekilmek yerine hücumda üretmeye, bağlantıları artırmaya ve kendi oyunumuza devam ettik' sözleriyle takımın hücum pozisyonlarını sürdüğünü aktardı.

Rakibin ikinci yarıda hücum gücünü artırmasına karşın takımın oyundan kopmamasının önemine dikkat çeken Ateş, topa sahip olunan bölümlerde beklenen bağlantıların kurulduğunu; topsuz oyunda ise bazı anlarda daha hızlı konumlanılması gerektiğini belirtti.

hazırlık, rekabet ve gelecek hedefi:

Ateş, geçen haftadan farklı bir hazırlık yaptıklarını ve bunun sahada karşılığını görmenin değerli olduğunu söyledi. Oyuncuların maçın sonuna kadar oyunun içinde kalma isteğini, kulübün rekabet duygusu açısından önemli bir gösterge olarak nitelendirdi.

İki maç sonunda lidersiniz değerlendirmesine değinen Ateş, 'Bu bizim için iyi bir başlangıç, ancak sadece başlangıç' diyerek temkinli bir perspektif sundu. Teknik direktör, sıradaki hedefin Elazığ deplasmanı olduğunu belirterek orada yeni bir maçtan çok çözülmesi gereken yeni bir 'oyun problemi' ile karşılaşacaklarını ifade etti.

ALİAĞA FK TEKNİK DİREKTÖRÜ NAMET ATEŞ, YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMADA ISPARTA 32 SPOR KARŞILAŞMASINI...

ALİAĞA FK TEKNİK DİREKTÖRÜ NAMET ATEŞ, YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMADA ISPARTA 32 SPOR KARŞILAŞMASINI DEĞERLENDİRİRKEN, TAKIMININ LİGE İKİDE İKİ YAPARAK İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIĞINI İFADE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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