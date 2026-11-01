Aliağa helvacı'dan 71. dakikada galibiyet

maç özeti:

İzmir Süper Amatör Ligi A Grubu 2. hafta maçında Aliağa Helvacı Spor, konuk ettiği Bergama Spor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma Aliağa Helvacı statunda oynandı ve tek golü Metin Deniz Olpak 71. dakikada kaydetti.

Maçın hakemleri Zekeriya Kölsün, Taygun Doğru ve Emre Buzak idi. Karşılaşma boyunca disiplin faktörü ön plana çıktı; her iki takımda birer oyuncu kırmızı kart gördü ve birkaç sarı kart kaydedildi.

kadrolar ve değişiklikler:

Aliağa Helvacı Spor: Mert Balki, Muhammet Nadir Gül, Metin Deniz Olpak, Baran Kutay (Duran Gedikli dk. 69), Oğuz Yıldız, Yakup Sarı, Sami Göl, Ensar Batın Çatal (Mert Eren Kaya dk. 46), Ali Topal (Efe Ali Sarı dk. 46), Arda Bircan, Selimhan Yıldız.

Bergama Spor: Eray Necip Süzan, Onur Şarlı, Enes Çınar, Emre Taşdemir, Hasancan Uzun, Hayrettin Ayrık, Mert Çakar, Yusuf Çataloluk (Erol Hakan Serpil dk. 75), Cihan Gün (Yiğit Irgas dk. 65), Mehmet Can Uysal, Ali Tetik (Yusuf Emir Semiz dk. 85). Teknik direktör: Adnan Genczeybek.

maçın kırılma anları:

İlk yarıda gol sesi çıkmadı; devre arasında Aliağa Helvacı iki oyuncu değişikliği yaparak oyuna sertlik ve taze kan kattı. İkinci yarıda defans bloklarını aşan tek anı değerlendiren Aliağa, 71. dakikada Metin Deniz Olpak ile öne geçti. Mücadelede her iki takımın oyuncuları disiplin cezalarıyla sınandı: Mehmet Can Uysal (Bergama Spor) ve Sami Göl (Aliağa Helvacı Spor) kırmızı kart gördü.

Sarı kartlar Aliağa cephesinden Ensar Batın Çatal, Yakup Sarı, Muhammet Nadir Gül, Metin Deniz Olpak, Sami Göl ve Galip Uca; Bergama cephesinden ise Hayrettin Ayrık, Mehmet Can Uysal ve Hasancan Uzun'a verildi. Bu tabela ve disiplin çizelgesi, maçın son bölümünde her iki takımın da kontrollü oynamasına yol açtı ve Aliağa Helvacı'nın 1-0'lık üstünlüğü korunarak maç sonuçlandı.

Hakemler: Zekeriya Kölsün, Taygun Doğru, Emre Buzak.

ALİAĞA FK, İZMİR SÜPER AMATÖR LİGİ A GRUBU 2. HAFTA MÜCADELESİNDE KONUK ETTİĞİ BERGAMA SPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ.