Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Cabral: takım ruhu galibiyetleri şekillendiriyor

Trabzonspor savunmacısı Cabral, Gaziantep FK karşısındaki 2-0'lık galibiyetten sonra takım ruhu, enerji ve hocanın talimatlarının önemini vurguladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Cabral: takım ruhu galibiyetleri şekillendiriyor

maçın değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti. Maç sonrasında savunma oyuncusu Cabral basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, ilk yarıda gol arayışlarının karşılığını aldıklarını belirtti.

Cabral, "İlk yarının son saniyelerinde golü bulmayı başardık. İkinci yarıya da gol atma isteğiyle başladık ve ardından golü bulduk. Bizim için iyi bir maçtı. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Maç maç ilerleyerek, kazanarak yolumuza devam ediyoruz" sözlerini kullandı.

takım ruhu ve oyuna yansımalar:

Oyuncu, takım içinde havanın çok iyi olduğunu vurguladı: "Açıkçası havamız da yerinde. Hocamızın söylediklerini uyguluyor, enerjimizi sahaya yansıtıyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz." Cabral ayrıca karşılarındaki rakibin sıkı savunma yaptığını ve buna rağmen ilk yarıda gol bulabildiklerini aktardı.

Cabral, takım bütünlüğüne dikkat çekerek sonradan katılan oyuncuların da sürece uyum sağladığını ve bunun sahaya olumlu şekilde yansıdığını söyledi. Yaptıklarının gözle görüldüğünü belirten savunmacı, hedeflerini maç maç ilerleyerek sürdürdüklerini ifade etti.

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Cabral, Gaziantep FK maçının ardından takım ruhunun çok iyi...

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Cabral, Gaziantep FK maçının ardından takım ruhunun çok iyi olduğunu belirterek, kazanarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray Stuttgart maçı öncesi taktik prova yaptı
images

Datçalı sporcular Belek'te Ironman zorluğunu tamamladı
images

Italiano değişikliğe gitmedi: aynı 11'le Kasımpaşa'da
images

Kasımpaşa Beşiktaş maçında ilk 15 dakika golsüz geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Safranbolu iş dünyasına nefes: TOBB Nefes Kredisi başvuruları 3 kasım'da

Çorum'da mahalle yangını tandırlık ve depoyu kullanılamaz bıraktı

Ortaokulda kahveli sohbetlerle okul ve aile işbirliği derinleşti

Italiano değişikliğe gitmedi: aynı 11'le Kasımpaşa'da

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme