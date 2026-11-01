Cabral: takım ruhu galibiyetleri şekillendiriyor

maçın değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti. Maç sonrasında savunma oyuncusu Cabral basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, ilk yarıda gol arayışlarının karşılığını aldıklarını belirtti.

Cabral, "İlk yarının son saniyelerinde golü bulmayı başardık. İkinci yarıya da gol atma isteğiyle başladık ve ardından golü bulduk. Bizim için iyi bir maçtı. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Maç maç ilerleyerek, kazanarak yolumuza devam ediyoruz" sözlerini kullandı.

takım ruhu ve oyuna yansımalar:

Oyuncu, takım içinde havanın çok iyi olduğunu vurguladı: "Açıkçası havamız da yerinde. Hocamızın söylediklerini uyguluyor, enerjimizi sahaya yansıtıyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz." Cabral ayrıca karşılarındaki rakibin sıkı savunma yaptığını ve buna rağmen ilk yarıda gol bulabildiklerini aktardı.

Cabral, takım bütünlüğüne dikkat çekerek sonradan katılan oyuncuların da sürece uyum sağladığını ve bunun sahaya olumlu şekilde yansıdığını söyledi. Yaptıklarının gözle görüldüğünü belirten savunmacı, hedeflerini maç maç ilerleyerek sürdürdüklerini ifade etti.

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Cabral, Gaziantep FK maçının ardından takım ruhunun çok iyi olduğunu belirterek, kazanarak yollarına devam ettiklerini söyledi.