Noah Saviolo: takım oyunu galibiyeti getirdi

maçın genel değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Portekizli oyuncu Noah Saviolo, takımın sahadaki mücadelesini ve performansını ön plana çıkardı. Saviolo, galibiyeti takım oyununun ve disiplinin getirdiğini vurguladı.

saviolo'nun açıklamaları:

Saviolo, "Maçın başından sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takımımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu, takım arkadaşlarıyla birlikte sorumluluk aldıklarını ve sahada başarı için ellerinden geleni verdiklerini belirtti.

teknik heyet ve fiziksel durum yorumu:

Teknik direktör Thomas Reis ile iletişimde herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Saviolo, takımın kazanmasının öncelikli olduğunu aktardı: "Ben de Aral da elimizden gelenin en iyisini yapıyor ve takımın kazanması için çaba sarf ediyoruz."

Maçın ilk bölümünde oyunun temposunu artırmakta zorlanmaları ve bunun fiziksel yorgunlukla ilgili olup olmadığı sorusuna Saviolo, bunun oyunun doğal bir parçası olduğunu belirterek yanıt verdi: "Bunun bir şeye işaret olduğunu söyleyemeyiz. Aslında bu oyunun bir parçası. Benim fikrim, oyunun ilk bölümünü iyi geçirdiğimiz yönünde."

Genel değerlendirmede Saviolo'nun vurguladığı nokta, bireysel performanslardan çok takım disiplininin ve kolektif çabanın galibiyette belirleyici olduğuydu. Bordo-mavili ekipte genç oyuncunun bu yaklaşımı, takım içindeki uyum ve motivasyonun somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Noah Saviolo, Gaziantep FK maçının başından sonuna kadar ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.