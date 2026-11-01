Başakşehir evinde gol yükledi: 5-2

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırladığı Samsunspor'u 5-2 yendi. Ev sahibi ekipte Shomurodov ve Skov Olsen erken gollerle oyunun kontrolünü ele geçirirken, savunma oyuncusu Emin Bayram ve maç sonunu değerlendiren Fayzullayev skoru tescilledi.

İlk yarı:

Maça hızlı başlayan Başakşehir, 10. dakikada Shomurodov ile öne geçti. Samsunspor 22. dakikada Coulibaly ile eşitliği sağladı ancak 26. dakikada Skov Olsen yeniden Başakşehir'i üstünlüğe taşıdı. İlk yarının bitimine yakın, 41. dakikada Emin Bayram'ın golüyle ev sahibi ekip devreyi 3-1 önde kapattı.

İkinci yarı:

İkinci yarıda Başakşehir savunma dengesini koruyup atakları iyi değerlendirdi. 75. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı serbest vuruş sonrası Ba'nın kafa golü skoru 4-1 yaptı. Samsunspor 84. dakikada Assomou’nun pasıyla buluşan Elayis Tavşan ile farkı ikiye indirdi: 4-2. Maçın son anlarında, 90+1'de Kharebashvili'nin ortasında Fayzullayev'in dokunuşu sonucu top ağlarla buluştu ve maç 5-2 sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Murat Şener

Başakşehir (11): Muhammed Şengezer; Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili; Kemen (Onur Ergün dk. 78); Kaluzinski, Skov Olsen (Yusuf Sarı dk. 78); Shomurodov (Visca dk. 83), Brnic (Fayzullayev dk. 78), Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 67). Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Umut Bozok, Umut Güneş, Ömer Ali Şahiner. Teknik direktör: Nuri Şahin.

Samsunspor (11): Bilal Bayazıt; Erakovic, Guarino (Elayis Tavşan dk. 46), Drapinski, Mendes; Watt (Samed Onur dk. 71); Celil Yüksel (Ohlenschlager dk. 15), Tomasson, Coulibaly (Jarju dk. 82), Sekongo (Assoumo dk. 71), Bayo. Yedekler: Okan Kocuk, Yalçın Kayan, Enes Albak, Mustafa Tan, Yusufefe Yurtsever. Teknik sorumlu: Danijel Jumic.

Goller: Shomurodov (10'), Skov Olsen (26'), Emin Bayram (41'), Ba (75'), Fayzullayev (90+1') — Başakşehir; Coulibaly (22'), Elayis Tavşan (84') — Samsunspor.

Sarı kartlar: Sekongo, Erakovic (Samsunspor).

Başakşehir aldığı galibiyetle sahasında etkili bir performans sergilerken, Samsunspor için maç boyunca arka arkaya gelen değişiklikler gol yollarında yeterli katkıyı sağlayamadı. Ev sahibi ekipte hücum hattının ve savunma hattından gelen goller maçın belirleyici unsurları oldu.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SAMSUNSPOR'U 5-2 MAĞLUP ETTİ.