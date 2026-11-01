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Trabzonspor için yeni taktiksel çözümler kaçınılmaz

Thomas Reis, Gaziantep galibiyetinde ilk yarıdaki benzerliğe dikkat çekip rakiplerin derine çekileceğini belirtti; yeni çözümler gerekiyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor için yeni taktiksel çözümler kaçınılmaz

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada bordo-mavililer ikinci yarıda kontrolü ele alarak skoru lehine çevirdi ve galibiyetle sahadan ayrıldı.

reis'in değerlendirmesi:

Teknik direktör Thomas Reis basın toplantısında ilk yarıda Çaykur Rizespor maçına benzer bir tabloyla karşılaştıklarını vurguladı. Reis, oyuncuların fırsatları değerlendiremediğini belirterek, 'Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. Duran toptan golü bulduk ve golün çok iyi bir zamanda gelmesi önemliydi. Antrenmanlarda neden duran top çalıştığımızı oyuncularım daha iyi anlayacaklardır. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Yine gol yemeden kazanmak bizim adımıza önemliydi' ifadelerini kullandı.

gelecek planı ve takımın ruhu:

Reis, maç sonrası sinirli olmadığını ve bazen müsabakaların kolay olmadığını söyledi: 'Sinirli değilim. Bazen maçlar kolay olmuyor. Birçok şeyi değiştirmemiz ve oyuncularımıza anlatmamız gerekiyor. Devre arasında oyuncularımıza birçok şeyi göstermemiz gerekiyor.' Ayrıca rakiplerin bundan sonra daha derinde karşılayacağını öngören Reis, bunun için takımın yeni çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı: 'Bundan sonra rakiplerimizin bizi derinde karşılayacağını düşünüyorum. Bizim de bu anlamda çözümler bulmamız gerekecek.'

Reis, elde edilen başarıyı kolektif olarak nitelendirerek takım ruhuna dikkat çekti: 'Kendimi her zaman takım oyuncusu olarak görüyorum. Ortada bir başarı varsa bu takımın başarısıdır.' Teknik adam, şu ana kadar alınan puanlara değinerek 15 puanın toplandığını ve bu ivmeyi sürdürmenin önemini belirtti. Reis, hırs ve hedeflerin yüksek olduğunu, kazandıkça sürecin kolaylaştığını sözlerine ekledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmanın ilk...

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor maçına benzer bir tablo ile karşılaştıklarını belirterek, bundan sonraki müsabakalarda yeni çözümler bulmaları gerektiğini söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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