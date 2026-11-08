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Aliağa Petkimspor yeni rota çiziyor: Jarrod Uthoff ile yollar ayrıldı

Aliağa Petkimspor, sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li uzun forvet Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı; kulüp teşekkür etti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 19:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aliağa Petkimspor yeni rota çiziyor: Jarrod Uthoff ile yollar ayrıldı

ayrılık resmen açıklandı:

Aliağa Petkimspor, sezon başında kadrosuna kattığı Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

oyuncunun sahadaki verileri:

33 yaşındaki uzun forvet Jarrod Uthoff, bu sezon ligde forma giydiği 6 karşılaşmada 3,5 sayı ve 3,5 ribaund ortalaması tutturdu.

kulübün kararı ve olası etkileri:

Ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiği belirtilirken, kulübün resmi ifadesinde oyuncuya teşekkür edildi. Sezon içinde yapılan bu tür kadro değişiklikleri takımın rotasyonunu ve maç planlamasını doğrudan etkileyebilir; Aliağa Petkimspor'un ilerleyen haftalarda nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

ALİAĞA PETKİMSPOR, ABD’Lİ OYUNCU JARROD UTHOFF İLE YOLLARINI AYIRDI

ALİAĞA PETKİMSPOR, ABD’Lİ OYUNCU JARROD UTHOFF İLE YOLLARINI AYIRDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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