Aliağa Petkimspor yeni rota çiziyor: Jarrod Uthoff ile yollar ayrıldı

ayrılık resmen açıklandı:

Aliağa Petkimspor, sezon başında kadrosuna kattığı Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

oyuncunun sahadaki verileri:

33 yaşındaki uzun forvet Jarrod Uthoff, bu sezon ligde forma giydiği 6 karşılaşmada 3,5 sayı ve 3,5 ribaund ortalaması tutturdu.

kulübün kararı ve olası etkileri:

Ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiği belirtilirken, kulübün resmi ifadesinde oyuncuya teşekkür edildi. Sezon içinde yapılan bu tür kadro değişiklikleri takımın rotasyonunu ve maç planlamasını doğrudan etkileyebilir; Aliağa Petkimspor'un ilerleyen haftalarda nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

ALİAĞA PETKİMSPOR, ABD’Lİ OYUNCU JARROD UTHOFF İLE YOLLARINI AYIRDI