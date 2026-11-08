Guendouzi: Emre Belözoğlu takıma özgüven kazandırdı

maçın ardından değerlendirme:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Fransız orta saha Matteo Guendouzi, takımın son iki maçtaki performansından memnun olduğunu ve elde ettikleri sonuçların moral verdiğini belirtti.

emre belözoğlu'nun kısa etkisi:

Guendouzi, teknik direktör Emre Belözoğlu ile maça çıkmadan önce sadece 2-3 antrenman yapabildiklerini ancak bu çalışmaların yeterli olup takımın hoca beklentilerini anladığını ifade etti. "Maça çıkmadan önce Emre hocamızla 2-3 antrenman gerçekleştirebildik ve aslında antrenmanlarda onun bizden istediği şeyleri gayet iyi anladığımızı düşünüyorum," diyerek yeni yönetimin saha içi yansımalarına dikkat çekti.

öz güven ve oyun planı:

Fransız oyuncu, Emre Belözoğlu'nun oyunculara güven aşıladığını vurguladı: "Bize öz güven aşıladı. Bunu da söylemem gerekiyor". Guendouzi ayrıca "Nasıl atak yapmamız gerekiyor, nasıl defans yapmamız gerekiyor, dolayısıyla bu konuları bana göre iyi bir şekilde anladık" sözleriyle ekibin oyun disiplininin ve planının net olduğunu belirtti.

milli ara ve hedefler:

Guendouzi, alınan galibiyetlerin önümüzdeki haftalar için bir moral unsuru olduğunu ve milli aradan sonra aynı performansı sürdürme niyetinde olduklarını söyledi. "Aslında bu oynamış olduğumuz maçlarda şunu görmüş olduk; biz gerçekten kaliteli bir ekibiz, kaliteli bir gruba sahibiz. Dolayısıyla milli aradan sonra daha da ilerleyebilmek adına, daha da gelişebilmek adına kendi kalitemizi ortaya koymak ve daha da çok çalışmak niyetindeyiz," şeklinde konuştu.

Son olarak Guendouzi, Emre Belözoğlu'nun futbolculuk dönemindeki tecrübesinin takıma yön verme noktasında etkili olduğunu belirterek bireysel gelişim alanlarının üzerinde duracaklarını ve milli arada sıkı çalışacaklarını ifade etti: "Şimdi milli ara olacak. Bu arada iyi bir şekilde çalışacağız, sıkı bir şekilde çalışacağız."

FENERBAHÇELİ FUTBOLCU MATTEO GUENDOUZİ, SARI-LACİVERTLİLERİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU'NUN TAKIMA ÖZ GÜVEN AŞILADIĞINI SÖYLEDİ.