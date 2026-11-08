Erbaaspor, Isparta 32 Spor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı

Erbaaspor, Isparta Atatürk'te 1-0 kazandı
Maçın özeti:
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, evinde Erbaaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın tek golü ilk yarı uzatma dakikasında geldi; Cemal Şener (dk. 45+2) skoru belirledi ve konuk ekip 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında Erbaaspor'dan Emre Turan (dk. 89) kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Giray Şaylan, Mustafa Pelit, Mahir Selenga Mısır
Kadrolar ve değişiklikler:
Isparta 32 Spor: Fatih Gülmez, Yiğithan Güveli (Furkan Uludaş dk. 77), Mazlum Demir, Bedirhan Altuntaş (Kerem Nurhan dk. 82), Bahadır Yıldırım, Kaan Yüksel, Mustafa Acar, Enver Cenk Şahin (Keni Var Uzun dk. 63), Vedat Bora, Nurettin Çakır, Fatih Aktay.
Erbaaspor: Alp Arda, Ramazan Kallıoğlu, Oğuzhan Aynaoğlu, Cemal Şener (Eslem Öztürk dk. 78), Yasin Kargı, Muhammed Ali Doğan (Dağhan Erdoğan dk. 65), Emre Turan, Melih Altıkulaç, Yunus Emre Aydemir, Ömer Önder, Oktay Balcı (Turgay Keleş dk. 90+4).
Gol ve kartlar:
Gol: Cemal Şener (dk. 45+2) (Erbaaspor).
Kırmızı kart: Emre Turan (dk. 89) (Erbaaspor).
Sarı kartlar: Kaan Yüksel, Nurettin Çakır, Mustafa Acar, Mazlum Demir (Isparta 32 Spor); Yasin Kargı, Ramazan Kallıoğlu, Emre Turan (Erbaaspor).
NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 10. HAFTA MAÇINDA ISPARTA 32 SPOR, KONUK ETTİĞİ ERBAASPOR’A 1-0 MAĞLUP OLDU.
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