İrfan Can: milli takıma çağrılmayınca üzüldüm, işime odaklanıyorum

maç sonrası değerlendirme:

Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK’yı 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarıyla konuşan İrfan Can Kahveci, memleketinde çıktığı 200. maç ve attığı golün kendisi için anlamlı olduğunu belirtti. Kahveci, yeni teknik ekiple birlikte seriler yakalama temennisinde bulunarak, "Memleketimde 200. maçıma çıktım, bir de gol attım. Çok mutluyum yani. Yeni hocamızla beraber inşallah seriler yakalarız. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

davet edilmemek ve gol sevinci açıklaması:

Kahveci, milli takım aday kadrosuna davet edilmemesiyle ilgili olarak duygularını açıkça paylaştı: "Açıkçası formda olduğumu düşünüyorum, iyi olduğumu düşünüyorum. Tabii davet gelmeyince üzüldüm. Yani bu yalan değil." Oyuncu, maçtaki gol sevinciyle yeni milli takım teknik direktörüne yönelik herhangi bir hareketi olmadığını vurgulayarak, "Ama sevinçte Sergen hocayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok. Çünkü Sergen hoca sevdiğim, saygı duyduğum bir isim. Yani birebirde tanıdığım bir isim. Öyle bir şey yok yani sevinçle alakalı. Yanlış anlaşılmasın" ifadelerini kullandı.

milli takıma ve takım içi havaya yönelik görüşler:

Kahveci, milli takım için de iyi dileklerini iletti: "Milli takım yeni hocamızla, Sergen hocamızla ilk maçlarına çıkacak. İnşallah başarılı olurlar. Milli bayrak, o forma çok başka bir şey. Her şeyin üstünde bir şey. İnşallah başarılar diliyorum hem hoca ekibine hem de futbolcu kardeşlerime."

Ayrıca teknik direktör değişikliklerinin kendi performansına etkisine değinen oyuncu, bunun doğrudan bir bağlantısı olduğunu düşünmediğini belirtti ve çalışmaya devam ettiğini söyledi: "Yok, aslında ben teknik direktör değişikliğiyle alakası olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de bazı hocalar sana daha çok güven verir, daha çok yükselebilirsin. Ama ben her hocayla birlikte ne istiyorlarsa onu yapmaya çalışıyorum. Ve bayağı uzun süredir de kendime çok dikkat ediyorum ve çalışıyorum. Yani bugünlerin geleceğini de biliyorum. Daha iyi günler de gelecek benim adıma. Çünkü hiçbir zaman vazgeçmeden çalışıyorum. İstediği kadar insanlar eleştirsin, yani başka şeyler söylesin. Ben kendi işime bakıyorum."

Kahveci, takımın genel havası hakkında da şunları söyledi: "Galibiyetler geldikçe takımın havası da daha çok yükselir. Bu normal bir şey. Her takımda böyledir. İnşallah galibiyetlerle devam ederiz ve sezon sonuna ulaşırız." Teknik direktör Emre Belözoğlu'na dair değerlendirmesinde ise, "Emre hoca kişilik olarak kendini çok geliştirmiş bir insan. Bunu konuşmasından, antrenmandaki taktiklerinden, her şeyden anlayabilirsiniz. Bugün de oynadığımız oyundan da gerçekten futbolu bilen insanlar anlayabilir" diyerek hem Emre Belözoğlu'nu övdü hem de eski teknik kadroya teşekkür etti: "Burada eski hocalarımıza da saygısızlık etmek istemem. İsmail hocanın emekleri de yok sayılamaz. Onlara da buradan çok teşekkür ederim."

FENERBAHÇE OYUNCULARINDAN İRFAN CAN KAHVECİ, MİLLİ TAKIM KADROSUNA DAVET EDİLMEMESİYLE İLGİLİ, "AÇIKÇASI FORMDA OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM, İYİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM. TABİİ DAVET GELMEYİNCE ÜZÜLDÜM. AMA MAÇTAKİ SEVİNÇTE SERGEN HOCA'YLA ALAKALI HİÇBİR ŞEY YAPMADIM" DEDİ.