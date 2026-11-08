Trabzonspor Alanya'da erken golle öne geçti

ilk yarı gelişmeleri:

Trendyol Süper Lig 11. hafta randevusunda Corendon Alanyaspor, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşma Alanya Oba Stadı'nda oynandı ve ilk devrede Trabzonspor savunma arkasına atılan toplarla etkili oldu.

goller ve kritik anlar:

Maçın erken dakikalarında her iki takım da kanatlardan etkili olmaya çalıştı. 17. dakikada Nwaiwu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Wagner Pina, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Alanyaspor, 22. dakikada Muçi'nin pasıyla Mohamed Salah'ın ceza sahası içinden şutuyla tehlike yarattı ancak kaleci Victor başarılıydı.

İlk yarının son bölümünde ev sahibi açık ararken, konuk ekip hızlı hücumları iyi değerlendirdi. 34. dakikada Muçi'nin ara pasında Onuachu'dan seken topu önünde bulan Mohamed Salah, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı ve skor 2-0'a geldi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu da belirledi.

kadrolar ve hakemler:

Karşılaşmanın hakemliğini Oğuzhan Çakır yönetti; yardımcı hakemler Erkan Akbulut ve Özcan Sultanoğlu idi. Alanyaspor'un ilk 11'inde Victor, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek, Maestro, Yusuf Özdemir, Hwang, Duarte ve Arda Usluoğlu yer aldı. Yedekler arasında Mert Furkan Bayram, İbrahim Kaya, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Hagi, Meschack, Emre Demir, Cedric, İzzet Çelik ve Makouta bulunuyordu. Teknik direktör Joao Pereira'ydı.

Trabzonspor'da ise Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Salah, Muçi, Saviola ve Onuachu ilk 11'de görev aldı. Yedekler listesinde Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Umut Nayir, Mustafa Eskihellaç, Cenk Özkacar, Metehan Mimaroğlu ve Ali Habeşoğlu yer aldı. Teknik direktör Thomas Reis'ti.

İlk yarı nihayetinde Trabzonspor'un savunma arkasına attığı uzun topları ve hızlı hücum organizasyonlarını daha verimli kullanması skora yansıdı. İkinci yarıda Alanyaspor'un oyun ritmini değiştirerek skoru çevirmeye çalışması bekleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR EVİNDE TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞTI. MÜCADELENİN İLKYARISI KONUK EKİP TRABZONSPOR’UN 2-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE NOKTALANDI.