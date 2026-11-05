Gercüş çevre yolunda şiddetli çarpışma: minibüsteki üç kişi hastaneye kaldırıldı

Gercüş çevre yolunda trafik kazası

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Kaza, Gercüş çevre yolunda meydana geldi ve her iki araç yol kenarına savruldu.

Kaza anı ve olay yerine sevk edilen ekipler:

Edinilen bilgiye göre, 72 ABH 885 plakalı minibüs ile 35 BKK 087 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada araçlarda bulunan A.K (52), F.Ç (38) ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

Gercüş'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı