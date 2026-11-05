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Siirt'te yağış sonrası rögar kapağı yerinden çıktı, araç çukura saplandı

Siirt merkez Turan Beyazıt Caddesi'nde etkili yağış sırasında SİSKİ'ye ait rögar kapağı yerinden çıktı; 01 EPR 92 plakalı otomobil çukura saplandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt'te yağış sonrası rögar kapağı yerinden çıktı, araç çukura saplandı

Siirt merkezde rögar kapağı yerinden çıktı, otomobil çukura saplandı

Siirt merkez Turan Beyazıt Caddesi'nde etkili olan yoğun yağış sırasında, Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SİSKİ) ait rögar kapağı yerinden çıktı. Seyir halinde olan 01 EPR 92 plakalı otomobilin üzerinden geçtiği kapakla birlikte açılan boşluğa aracın ön sağ tekerleği sıkıştı ve araç çukura saplandı.

olayın kaydı:

Olay sırasında araç şiddetli yağış altında mahsur kaldı. Kısa süre içinde yapılan müdahalede araç çıkarıldı; kazada aracın ön kısmında maddi hasar oluştuğu bildirildi.

soruşturma ve durum:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayda rögar kapağının yerinden çıkmasının, yoğun yağışın etkisiyle gerçekleştiği belirtilirken, sorumluluk sahibi kurum olarak SİSKİ kayıtlara geçti.

Siirt&#039;te araç çukura saplandı

Siirt'te araç çukura saplandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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