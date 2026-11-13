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Aliağa'da kayıp işçinin cesedi bulundu, ölü sayısı 19'a yükseldi

Aliağa'daki HABAŞ fabrikasındaki 9 Kasım patlamasında kayıp olan işçi Barış Güney'in DNA ile tespit edilen cenazesi bulundu; ölü sayısı 19'a çıkarken arama-kurtarma sona erdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aliağa'da kayıp işçinin cesedi bulundu, ölü sayısı 19'a yükseldi

HABAŞ fabrikasındaki patlamada son durum

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada kayıp olarak aranan işçi Barış Güney'in cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesiyle cenazenin Güney'e ait olduğu kesinleşti. Böylece patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi ve fabrikadaki arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

kayıp işçinin kimliği ve tespiti:

Patlamada kayıp olduğu bildirilen Barış Güney'in cenazesi, enkazdaki arama çalışmalarının devamında bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA analizinin ardından kimlik tespiti tamamlandı. Yetkililer, tespit sürecinin adli ve teknik prosedürlere uygun şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

patlamanın nedenleri ve verilen zarar:

Olay, 9 Kasım saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması sırasında meydana geldi. İddialara göre tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre olayda 18 işçi yaşamını yitirmiş, 14 işçi yaralanmıştı; Güney'in bulunmasıyla ölü sayısı 19 oldu.

soruşturma ve adli süreç:

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Bunlardan 9'u tutuklanırken, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve delillerin değerlendirildiğini açıkladı.

Patlama sonrası süreçte iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin sorular gündeme geldi; olayla ilgili adli ve idari incelemelerin tamamlanmasının ardından sorumluluk ve ihmallerin netleşmesi bekleniyor.

BARIŞ GÜNEY

BARIŞ GÜNEY

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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