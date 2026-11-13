Sincan'da boş arsa yangını iki aracı kullanılamaz hale getirdi

Sincan'da park halindeki araçlarda yangın

Ankara'nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada park halinde olan iki araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve hasar tespiti:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu araçlar olay yerinde kullanılamaz hale geldi ve kullanılamaz durumda bırakıldı.

polis soruşturması başlatıldı:

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Sincan’da park halindeki iki araç çıkan yangında küle döndü