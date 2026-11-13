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Sincan'da boş arsa yangını iki aracı kullanılamaz hale getirdi

Andiçen Mahallesi'ndeki boş arsada park halinde bulunan iki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; araçlar kullanılamaz durumda.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 23:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sincan'da boş arsa yangını iki aracı kullanılamaz hale getirdi

Sincan'da park halindeki araçlarda yangın

Ankara'nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada park halinde olan iki araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve hasar tespiti:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu araçlar olay yerinde kullanılamaz hale geldi ve kullanılamaz durumda bırakıldı.

polis soruşturması başlatıldı:

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Sincan’da park halindeki iki araç çıkan yangında küle döndü

Sincan’da park halindeki iki araç çıkan yangında küle döndü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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