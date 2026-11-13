Tokat-Niksar yolunda Musapınarı mevkisinde iki otomobil maddi hasarla çarpıştı

Tokat-Niksar yolunda kaza

Tokat'ın Musapınarı mevkisinde, Tokat-Niksar kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu kazanın maddi hasarla atlatıldığı bildirildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

kaza ve araç bilgileri:

İddialara göre, C.K. yönetimindeki Chevrolet marka araç, plakası 44 AAC 820 olan otomobille; E.G. idaresindeki Opel marka araç, plakası 44 AİG 145 olan otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araçta da maddi hasar oluştu.

soruşturma ve trafik durumu:

Kazayla ilgili resmi makamlar tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre, kaza çevresel faktörler veya ağır yaralanma içermediği için müdahale tedbirleri sınırlı kaldı ve trafik akışı normale döndü.

TOKAT-NİKSAR YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ