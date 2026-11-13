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Tekirdağ’da akşam fırtınası tarım yapılarında hasar bıraktı: sera sürüklendi, sundurma kırıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akşam etkili olan fırtına, Alaybey ve Karaiğdemir mahallelerinde serayı yerinden söküp uçurdu, saman balyalarını devirdi; can kaybı bilgisi yok.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 23:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tekirdağ’da akşam fırtınası tarım yapılarında hasar bıraktı: sera sürüklendi, sundurma kırıldı

Tekirdağ’da fırtına tarımsal yapıları vurdu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, kırsal mahallelerde ciddi maddi hasara yol açtı. Alaybey Mahallesi ve Karaiğdemir Mahallesi başta olmak üzere rüzgarın şiddeti bazı tarımsal yapıları yerinden sökmeye veya yıkmaya yetti.

oluşan hasarın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi’nde bir sera yerinden sökülerek uçtu. Aynı bölgede depolanan saman balyaları kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Karaiğdemir Mahallesi’ndeki bir sundurma kırıldı. Olayların akşam saatlerinde meydana geldiği, tarımsal faaliyetlerde kullanılan yapıların zarar gördüğü bildirildi.

etkiler ve takip edilecek adımlar:

Fırtınanın oluşturduğu hasar, özellikle küçük ölçekli üreticiler için üretim programında aksamalara ve ekonomik kayıplara neden olabilir. Şu ana kadar olaylarla ilişkilendirilen can kaybı veya yaralanma bilgisi henüz edinilemedi. Sahada yapılacak hasar tespitleri ve yerel yetkililerin yönlendirmeleri, durumu netleştirecek temel adımlar olacak.

Yetkililer ve üreticiler için önümüzdeki günlerde hasar tespitleri ile onarım planlarının önceliklendirilmesi önem taşıyor. Böyle aşırı hava olaylarının tekrarı durumunda yapılacak hazırlıklar ve taşınabilir yapıların sabitleme önlemleri, benzer zararların azaltılmasına katkı sağlayabilir.

ALAYBEY MAHALLESİ&#039;NDE BİR SERA YERİNDEN SÖKÜLEREK UÇARKEN, SAMAN BALYALARI DEVRİLDİ.

ALAYBEY MAHALLESİ'NDE BİR SERA YERİNDEN SÖKÜLEREK UÇARKEN, SAMAN BALYALARI DEVRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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