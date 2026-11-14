Bahçelievler'de cadde geçişinde beton pompasının çarptığı kadın öldü

Bahçelievler'de yolun karşısına geçen kadına beton pompası çarptı

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın beton pompasının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve müdahale:

Kazanın, saat 18.00 sıralarında gerçekleştiği bildirildi. İddialara göre, sürücülüğünü Mehmet Ü. (55)'nin yaptığı 34 PAZ 276 plakalı beton pompası, cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan Neriman Atamaca (53)'ya çarptı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede sevk edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Atamaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, beton pompasının sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bahçelievler’de beton pompasının çarptığı kadın hayatını kaybetti